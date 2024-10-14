ماذا تعني سيطرة القوات الروسية على فليكا نوفوسلكا؟

بعد توقف المعركة لعدة أشهر، تخوض القوات الروسية، حاليًّا، معركة "عنيفة في مدينة "فليكا نوفسلكا" للسيطرة على مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.

وبعد تمكن روسيا من السيطرة على أوغليدار، بدأ الجيش الروسي بالتحرك غرباً ليبلغ فليكانوفسلكا، التي تُعد أهم مدينة في جنوب غرب دونيتسك.

وبسيطرة الجيش الروسي على بلدتي زلوتا نيفا وليفادنا، وضع "فليكا نوفسلكا" بين فكي كماشة؛ ما يعني الاقتراب أكثر من طريق دونيتسك - زابوريجيا الإستراتيجي، وبالتالي السيطرة الكاملة على جنوب مقاطعة دونيتسك.