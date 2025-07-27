استعدوا للحرب... هكذا أعلنها دونالد توسك، رئيس وزراء بولندا، في تحذير صريح ينذر بمرحلة خطيرة تقترب من أوروبا.

خلال لقائه مع مواطنين في مدينة بابيانيتسه، شدد توسك على أن بلاده، ومعها أوروبا، يجب أن تكون مستعدة لاحتمال نشوب صراع كبير مع روسيا بحلول عام 2027.

وأضاف أن حكومته ستستغل العامين المقبلين إلى أقصى حد لضمان الاستقرار والأمن الوطني.

استند توسك في تحذيره إلى تقييم القائد الأعلى الجديد لقوات الناتو، أليكسوس غرينكيفيتش، alexus grynkewichk الذي أشار إلى أن روسيا والصين قد تبلغان مستوى من القوة بحلول 2027 يسمح لهما بمواجهة منسقة ضد الناتو.

وبينما تختلف تقديرات الخبراء، يرى وزير الدفاع الألماني أن التهديد قد يحدث في 2029.

في المقابل، تنفي روسيا أي نية للهجوم وتصف التحذيرات الغربية بأنها "هراء"، فيما تزعم وسائل إعلامها أن الناتو هو من يخطط للهجوم. أوروبا تترقب، والعقارب تتحرك نحو موعد قد يفتح أبواب الحرب من جديد.