سابقة خطيرة.. بولندا تسقط مسيرات روسية في أجوائها وتغلق 4 مطارات (فيديو إرم)

تصعيد دراماتيكي يشعل التوتر بين روسيا و بولندا العضو في حلف الناتو لأول مرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.. في ساعة مبكرة صباحاً أعلنت القوات البولندية أنها أطلقت أسلحتها لإسقاط طائرات روسية مسيرة اخترقت مجالها الجوي بشكل متكرر خلال هجوم موسكو على أوكرانيا..

وقالت القيادة العسكرية البولندية في بيان رسمي "استُخدمت الأسلحة لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت" في خطوة تُعد الأولى من نوعها لدولة عضو في الناتو تتعامل مباشرة مع معدات عسكرية روسية فوق أراضيها منذ بداية الصراع في 2022.

الحادث أثار حالة من التوتر الشديد على الحدود خاصة مع تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من تهديد الطائرات المسيرة للمدينة الحدودية زاموشتش.. في المقابل أغلقت بولندا أربعة مطارات رئيسية بينها مطار شوبان في وارسو تحسباً لأي اختراق أمني جديد.

هذه التحركات تأتي بعد غارات روسية استهدفت غرب أوكرانيا مؤخراً.. ما دفع بولندا وحلفاءها لتعزيز تأهبهم العسكري في ظل تذكّر مأساة سقوط صاروخ أوكراني طائش في 2022..

فهل يفتح هذا الحدث فصلاً جديداً من التصعيد بين روسيا والناتو؟