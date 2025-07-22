متهم بمحاولة استهداف طائرة السيسي.. أخطر عناصر الإخوان بقبضة أنقرة (فيديو إرم)

صدرت بحقه أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أمنية كبرى في مصر، أبرزها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واغتيال الضابط ماجد عبد الرازق .. السلطات التركية توقف أحد أبرز المطلوبين أمنياً للقاهرة محمد عبد الحفيظ..

وفق ما ورد في منشور زوجته عبر فيسبوك، فقد أبلغت السلطات التركية عبد الحفيظ بعد السماح له بالدخول إلى الأراضي التركية وتم إيقافه في مطار إسطنبول عند عودته من رحلة عمل في إحدى الدول الأفريقية

عملية إلقاء القبض على عبد الحفيظ جاءت بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية المصرية كشف مخطط إرهابي تقوده قيادات "حسم" الجناح العسكري لجماعة الإخوان من داخل تركيا وأكدت أن عبد الحفيظ أحد العناصر المحورية فيه تلقى تدريبات عسكرية وكان يخطط للتسلل مجدداً إلى مصر لتنفيذ عمليات تخريبية..

حتى الآن يلف الغموض مصير عبد الحفيظ حيث يأتي توقيفه في ظل تقارب حذر بين القاهرة وأنقرة التي لم تعلق حتى الآن خبر توقيفه ولم تحدد مصيره في البقاء في تركيا أو الترحيل إلى مصر..