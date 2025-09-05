الحاجة أم الاختراع.. كيف تصدرت روسيا صناعة "الأطراف الصناعية" بعد الحرب؟

الحرب الروسية الأوكرانية لم تغير فقط خريطة الدماء والسياسة، بل بدلت أيضا ملامح صناعة كاملة داخل روسيا، فمع تزايد أعداد الجنود المصابين وبتر الأطراف، وجدت الدولة نفسها أمام تحد صحي واقتصادي دفعها لأن تصبح، وبشكل غير متوقع، رائدة في صناعة الأطراف الاصطناعية.

تشير تقديرات وزارة الدفاع البريطانية إلى أن عدد القتلى والجرحى الروس تجاوز المليون منذ فبراير/شباط 2022، فيما يُقدر معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية (CSIS) أن القتلى وحدهم يقاربون 250 ألفًا، وأن مجموع الضحايا يناهز 950 ألفًا، على الرغم من أن روسيا تتحفظ على ذكر أعداد قتلاها وجرحاها، في نزيف بشري انعكس مباشرة على قطاع الأطراف الاصطناعية، فقد ارتفع عدد الأطراف المصروفة من قبل وزارة العمل الروسية بنسبة 53% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 152,500 طرف مقارنة بعام 2023، وبنسبة 65% منذ 2021، كما أن الطلب لافت على الأطراف العلوية تحديدا، فقد ارتفع بنسبة 75%، كما زاد توزيع الكراسي المتحركة بنسبة 18%.

هذه الطفرة لم تكن مجرد استجابة طبية، بل تحولت إلى مشروع دولة، إذ إن المأساة أجبرت روسيا على الابتكار وباتت من الرواد عالميا في هذا المجال، وبهذا فإن حرب أوكرانيا لم تترك ندوبا على الأجساد فقط، بل صنعت سوقا متفجرة للأطراف الاصطناعية، وحولت روسيا، تحت ضغط الدماء، إلى منافس عالمي في هذه الصناعة الحساسة.