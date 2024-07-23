لم يمض وقت طويل على إعلان جو بايدن خروجه من السباق الرئاسي، حتى تحول الاهتمام إلى وريثته الواضحة كامالا هاريس التي حصلت على تأييد بايدن.

هاريس من المرجح أنها تفكر في الشخص الذي سيحل محلها، وينضم إليها كمرشح لمنصب نائب الرئيس في حال أصبحت هي المرشحة الديمقراطية رسميًّا.

التكهنات في الأيام الأخيرة حول من قد يخلف هاريس زادت إذ يتم تداول قائمة طويلة من المرشحين المحتملين من قبل العديد من الخبراء والصحفيين والناشطين السياسيين.

لكن هاريس قد تختار شخصًا من الولايات المتأرجحة كما قد يكون رجلًا أبيض لتهدئة الناخبين الذين لا يزالون يحملون مواقف متحيزة وعنصرية كما فعل باراك أوباما مع بايدن العام 2008.

قائمة المرشحين المحتملين لمنصب نائب هاريس تطول وأول الأسماء المطروحة هو حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر البالغ من العمر 67 عامًا، وكان شغل منصب المدعي العام للولاية.

ويأتي حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، البالغ من العمر 51 عامًا، والذي يعدّ شخصًا معتدلًا ومعروفًا بعمله كمدع عام ومؤيد قوي لإسرائيل.

ثالث الأسماء هو حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، البالغ من العمر 46 عامًا، كان شغل منصب المدعي العام للولاية نفسها وهو الديمقراطي النادر الذي تمكن من الفوز بضع مرات في ولاية حمراء، ويمكن أن يجذب بعض الناخبين المتأرجحين.

يليه حاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر، البالغ من العمر 59 عامًا، وهو رجل أعمال، وأثبت في أكثر من مناسبة أنه خصم صريح لترامب.

خامس الأسماء هو مارك كيلي، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو سيناتور عن ولاية أريزونا، ويُعرف بمسيرته المهنية كرائد فضاء وشخص يدافع عن ضرورة السيطرة على الأسلحة.

وتأتي حاكمة ولاية ميشيغان غريتشين ويتمر، البالغة من العمر 52 عامًا، وتُعرف بتركيزها على البنية التحتية وإصلاح الطرقات، كما أنها مدافعة صريحة عن حقوق الإجهاض والمساواة بين الجنسين.

وزير النقل بيت بوتيغيغ، البالغ من العمر 42 عامًا، هو سابع الأسماء المحتملة، وكان في السابق عمدة لمدينة ساوث بيند بولاية إنديانا وهو من بين أصغر الخيارات المحتملة سنًّا.

وفي آخر القائمة المتداولة يحل حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، البالغ من العمر 56 عامًا، وهو شخصية سياسية متمرسة، وقبل أن يصبح حاكمًا كان عمدة سان فرانسيسكو.