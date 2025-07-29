بذريعة "الأراضي الحكومية".. آسام تطرد آلاف المسلمين من بيوتهم

في مشهد مأساوي يتكرر بصمت.. طُرد مئات السكان من منازلهم في ولاية آسام شمال شرقي الهند ليجدوا أنفسهم مع أطفالهم ورضّعهم تحت خيام مشمّعة في العراء قرب الحدود مع بنغلاديش.

السلطات الهندية تبرر الهدم بأنهم "يقيمون على أراضٍ حكومية بشكل غير قانوني" لكن توقيت هذه الحملة وفق مراقبين يثير الكثير من التساؤلات خاصةً أنها تسبق انتخابات الولاية.

منذ أسابيع شنت السلطات أكبر موجة هدم منذ عقود أزالت خلالها أكثر من 3400 منزل في خمس مناطق دون توفير بدائل للسكان وسط اتهامات بأنها تستهدف المسلمين الناطقين بالبنغالية وتصفهم بـ"المتسللين غير الشرعيين".

رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما قالها صراحةً على منصة إكس "إن المتسللين المسلمين من بنغلاديش يهددون هوية الهند" مشيراً إلى "تحول ديموغرافي مقلق" يجري في آسام.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 50 ألف شخص هُجّروا منذ 2021 ما يجعل هذه الحملة أعمق من مجرد إزالة مساكن بل حرباً ديموغرافية صامتة.