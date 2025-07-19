إيران تُسرع نحو السلاح النووي وسط استعدادات لضربات استباقية (فيديو إرم)

في ظل جمود المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.. كشفت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عن سيناريو ينذر بالخطر، إذ تتجه إيران بسرعة نحو تصنيع سلاح نووي بعدما قطعت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطوة وُصفت بـ"المحورية".

المجلة الأمريكية حذّرت من أن هذا القرار قد يكون مقدّمة لانسحاب طهران من معاهدة عدم الانتشار النووي، ما يفتح الباب على مصراعيه لأزمة إقليمية كبرى.

الظروف المتوترة داخل إيران وإصرارها على تخصيب اليورانيوم قد يفجّران المواجهة، خاصة في ظل استعداد نتنياهو وواشنطن لتوجيه ضربات استباقية.. وفي حال استمر ترامب في نهجه القائم على الإكراه فإن "حرباً لا تنتهي" قد تندلع تحصد أرواح الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكيين على حدّ سواء.

ورغم سوداوية المشهد ترى المجلة أن الحل الوحيد لوقف الانفجار النووي المرتقب هو العودة إلى طاولة التفاوض غير أن مصير السلام لا يزال معلقاً في مهب قرارات ترامب.