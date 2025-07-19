طفل يبكي بجوار جثة والده على الطريق.. مشهد يهزّ مصر

مشهد أبكى القلوب قبل العيون. طفل صغير يجلس بجوار جثة والده، عاجزا عن الفهم، مذهولا مما رأى.

في لحظة قاسية على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي في محافظة القليوبية، دهست سيارة رجلا بينما كان ممسكًا بيد طفله، فسقط الأب، وبقي الطفل يبكي إلى جواره، في صمت يُمزق القلب.

صورة التقطها أحد المارة نشرت على مواقع التواصل، تُظهر ملامح الحزن والذهول على وجه الصغير، ومعها بطاقة هوية الضحية، في محاولة للعثور على أهله.

ساعات قليلة كانت كافية لتتعرّف عائلة الضحية عليه. هو رجل يبلغ من العمر 48 عاما من قرية دكما بمحافظة المنوفية، خرج مع طفله ولم يعد.

تداول المصريون الصورة بحسرة، وكتب كثيرون: "أصعب وداع… حين تكون شاهدا عليه ولا تفهمه."

وقد تسلمت الأسرة الطفل والجثمان، استعدادا لمراسيم دفن مؤلمة.