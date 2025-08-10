logo
مشاهد مرعبة لنفوق طيور بسبب مياه شرب في البصرة
مشاهد مرعبة لنفوق طيور بسبب مياه الشرب في العراق

توفيق الناصري
توفيق الناصري
10 أغسطس 2025، 3:19 ص

وثقت جمعية الأهوار البيئية في العراق نفوقًا جماعيًا للطيور في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة، نتيجة تلوث وملوحة مياه الإسالة، في ظاهرة مقلقة تعكس تفاقم الأزمة البيئية في جنوبي البلاد.

وظهر في فيديو صوره ناشط بيئي، نحو عشرة طيور نافقة قرب خزان مياه، يُعتقد أنها شربت منه قبل موتها.

ودعت الجمعية السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة، محذرة من استخدام المياه الحالية لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وتشير التحقيقات إلى أن ارتفاع التراكيز الملحية ناجم عن الجفاف وتبخر المياه، ما يهدد التنوع البيولوجي وصحة السكان في المنطقة.

