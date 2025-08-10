مشاهد مرعبة لنفوق طيور بسبب مياه الشرب في العراق

وثقت جمعية الأهوار البيئية في العراق نفوقًا جماعيًا للطيور في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة، نتيجة تلوث وملوحة مياه الإسالة، في ظاهرة مقلقة تعكس تفاقم الأزمة البيئية في جنوبي البلاد.

وظهر في فيديو صوره ناشط بيئي، نحو عشرة طيور نافقة قرب خزان مياه، يُعتقد أنها شربت منه قبل موتها.

ودعت الجمعية السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة، محذرة من استخدام المياه الحالية لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وتشير التحقيقات إلى أن ارتفاع التراكيز الملحية ناجم عن الجفاف وتبخر المياه، ما يهدد التنوع البيولوجي وصحة السكان في المنطقة.