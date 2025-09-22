زعيم كوريا الشمالية يغازل ترامب.. ويضع شرطه لمحادثات جديدة (فيديو)

ذكريات جميلة جمعتني مع ترامب.. بهذه العبارة اللافتة، أعاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تسليط الضوء على علاقة أثارت الجدل، وجذبت أنظار العالم في وقتها.

ففي خطاب ألقاه خلال اجتماع برلماني بارز، قال كيم إنه ما زال يحتفظ بذكريات طيبة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي التقاه ثلاث مرات في لحظات نادرة من الدفء الدبلوماسي بين البلدين.

لكن الحنين إلى الماضي لم يمنع كيم من وضع شروط لأي حوار مستقبلي.

فهو منفتح على المحادثات، نعم، ولكن بشرط أن تتخلى واشنطن عن ما وصفه بـ"الهوس الوهمي بنزع السلاح النووي".

وأكد أن الأسلحة النووية بالنسبة لبلاده ليست مجرد قوة ردع، بل "مسألة وجود" في ظل ما يراه تهديداً مباشراً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

رسائل مزدوجة تحملها كلمات كيم.. تفتح باباً صغيراً للتهدئة مع واشنطن، لكنها لا تخفي حجم التعقيد في طريق أي اتفاق.