انفجار سيارة قرب أهم أحياء دمشق.. ما القصة؟

وقع انفجار في حي المزة 86 الذي يُعد من أبرز الأحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة قرب مدخل الحي، واستهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي.

وأشارت إلى أن وحدات الأمن توجهت فوراً إلى الموقع وقامت بتأمينه بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية، مؤكدين فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادث.

ويأتي هذا الانفجار بعد حادث مماثل وقع في يونيو حزيران الماضي في الحي نفسه، فقد استهدفت عبوة ناسفة سيارة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها إلى أن الهدف كان اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات السوري، ما يعكس الحساسية الأمنية العالية للمنطقة.