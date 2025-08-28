فيديو مرعب من ليبيا.. مسلح يفرغ ذخيرته في رأس مهاجر أعزل

أفادت منظمة "لاجئون في ليبيا" باكتشاف فيديو صادم يظهر مسلحًا يُعدم مهاجرًا تشاديًّا بدم بارد.

وأوضحت المنظمة أن المسلح أفرغ كامل ذخيرته في رأس الضحية، في مشهد وصف بـ"المروع للغاية".

ولم يتضمن الفيديو أي تاريخ أو تفاصيل دقيقة عن مكان الحادثة، لكنه أثار استياءً واسعًا في ليبيا وأثار ردود فعل متزايدة على مواقع التواصل.

وتُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة، لكنها تحولت أيضًا إلى ساحة انتهاكات وتعذيب، فيما يعاد آلاف المهاجرين من البحر المتوسط إلى مراكز احتجاز، وسط تحذيرات مستمرة من المنظمات الحقوقية بشأن تدهور الوضع الإنساني.