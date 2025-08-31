ترامب يفجّر المفاجآت.. جيش "خاص" من المتعاقدين الأمريكيين إلى أوكرانيا

بينما تواصل موسكو التشبّث بمخاوفها الأمنية أمام أي مقترحات لضمان أمن أوكرانيا.. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإدخال عنصر جديد قد يغيّر قواعد اللعبة.

وكشف تقرير لصحيفة "تليغراف" عن محادثات يجريها ترامب مع الأوروبيين لطرح فكرة نشر متعاقدين مسلحين أمريكيين في أوكرانيا بهدف بناء التحصينات وحماية المصالح الأمريكية في خطوة يصفها البعض بالحل المؤقت الذي لا يتطلب إرسال قوات أمريكية نظامية إلى الأراضي الأوكرانية.

وتتوقع الصحيفة أن يكون وجود هؤلاء المتعاقدين الخاصين رادعاً قوياً ضد أي انتهاك محتمل لوقف إطلاق النار من جانب روسيا إذ سيشكل وجود جنود أمريكيين على الأرض دفعة معنوية للقوى الأوروبية التي ترغب في ضمان مشاركة واشنطن في أي اتفاق سلام نهائي.

وتمنح هذه الخطوة تمنح ترامب فرصة لتلبية رغبات أنصاره في حركة "ماغا" الرافضين للتدخل الأجنبي المباشر مع منح نفسه ورقة دفاعية سياسية وتجارية جديدة.

وفي المقابل، يسعى المخططون العسكريون الأوروبيون لتسريع جهودهم لإعادة بناء القوات الأوكرانية التي تكبدت خسائر كبيرة في المعارك الأخيرة لتصبح العمود الفقري لأي ردع مستقبلي.

ووفقاً للخطة ستتولى التشكيلات الأوكرانية الدفاع عن الحدود المعززة على الخطوط الأمامية فيما يتولى المتعاقدون الأمريكيون بناء قواعد وتحصينات استراتيجية كما جرى سابقاً في العراق وأفغانستان.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة أوسع من الضمانات الأمنية التي تقودها بريطانيا وفرنسا وتشمل مراقبة الجو والتدريب والمهام البحرية في البحر الأسود على أن تُعلن التفاصيل النهائية خلال الأيام المقبلة بعد أسابيع من الدبلوماسية المكثفة والتي أثارتها محادثات ترامب مع بوتين في ألاسكا.

وثمّة من يرى أن خطة ترامب الجديدة قد تكون المفاجأة الكبرى التي تغيّر موازين النفوذ على الأرض وتعيد تعريف المشاركة الأمريكية في النزاع الأوكراني دون الحاجة إلى تدخل مباشر للقوات النظامية.