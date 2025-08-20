من تحت الأرض.. كمين يربك الجيش الإسرائيلي في خان يونس (فيديو إرم)

في تطور ميداني وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "الأعنف والأخطر منذ بداية الحرب"، شن مقاتلو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هجومًا مباغتًا على موقع عسكري إسرائيلي جنوب شرق خان يونس، بعد أن خرجوا من الأنفاق لتنقلب المنطقة خلال ساعات إلى ساحة اشتباك عنيفة.

ووفقًا لبيان القسام، نفَّذ فصيل كامل العملية، حيث اقتحم مقاتلوها الموقع مستخدمين قذائف "الياسين 105" وعبوات الاقتحام ، قبل أن يخوضوا اشتباكات مباشرة من "المسافة صفر" داخل المنازل التي كان الجنود الإسرائيليون يتحصنون بها، مستخدمين الأسلحة الخفيفة، والقنابل اليدوية.

وأفادت القسام أن أحد مقاتليها فجَّر نفسه بقوة الإنقاذ الإسرائيلية فور وصولها إلى المكان، موقعًا قتلى وجرحى في صفوفهم، بينما حاولت القوات الإسرائيلية تطويق المهاجمين بقصف عنيف عبر الطيران والدبابات أثناء انسحابهم.

الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 8 من منفذي الهجوم، بينما لا يزال مصير بقية أفراد المجموعة غير مؤكد حتى اللحظة. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن هدف العملية قد يكون أسر جنود، ما يفسّر شدة الرد والإجراءات الأمنية المشددة التي أعقبت الهجوم الذي نُفذ من قبل 10 مسلحين على موقع دفاعي تابع لقوات "لواء كفير"، والذي أعلن الجيش بعد عن إصابة 3 من جنوده، أحدهم في حالة حرجة.