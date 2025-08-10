"عائلة سيمبسون" توقع الكارثة.. ما علاقة "لابوبو" بالشيطان "بازوزو"؟

من رمز للموضة والترف إلى "لعبة ملعونة" تُحرق على مرأى العالم، وأصبحت "لابوبو" شرارة تشعل فتيل الذعر الرقمي.

اجتاحت فيديوهات حرق دمى "لابوبو" منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبطت بنظرية مؤامرة غريبة جمعت بين مسلسل "عائلة سيمبسون" وأسطورة شيطانية قديمة.

بدأت القصة بمقطع يظهر "لابوبو" بجانب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لشيطان "بازوزو"، محذرًا من طاقتها الشريرة.

وسرعان ما انتشر الذعر، خاصة بعد تداول مشهد من "عائلة سيمبسون" عام 2017، يظهر فيه تمثال "بازوزو" متسبباً في تلبّس الطفلة ماغي.

وبدأت بعدها موجة حرق للدمى على "تيك توك" و"إنستغرام"، بمشاركة مشاهير مثل الشيف ناتاشا غاندي والكوميدية بهارتي سينغ، الذين ربطوا الدمية بحوادث غريبة وأمراض متتالية.

ورغم نفي مبتكرها، كاسينغ لونغ، أي علاقة بأساطير قديمة، لم تتوقف الروايات المخيفة، من تحرك الدمية ذاتيًا إلى اقترابها من الأسرة ليلاً.