إغماء في السماء.. مغامر شهير يلقى حتفه فوق سواحل إيطاليا (فيديو إرم)

حادث مأساوي هزّ عالم الرياضات الخطرة. المغامر النمساوي الشهير فيليكس باومغارتنر فارق الحياة، عن عمر ناهز 56 عامًا، إثر تحطم طائرته الشراعية المزودة بمحرك، في منطقة بورتو سانت إلبيديو الإيطالية.

كان ذلك خلال عطلة كان يقضيها مع زوجته، حين شعر بوعكة صحية قبيل الإقلاع، ثم فقد السيطرة على الطائرة أثناء تحليقه فوق الساحل، وسقط فجأة بالقرب من مسبح مكتظ بالأطفال والعائلات.

التقارير الأولية تشير إلى احتمال إصابته بسكتة قلبية في الجو، ما أدى إلى فقدان السيطرة واصطدامه بعنصر من عناصر الفندق، نُقلت إثرها موظفة إلى المستشفى بجروح طفيفة.

لحظات الحادث كانت صادمة، وشهدها عدد من المصطافين، الذين حاولوا إنعاشه دون جدوى.

باومغارتنر، Baumgartner الذي حبس أنفاس العالم بقفزته التاريخية من حافة الفضاء عام 2012، كان رمزًا للشجاعة والتحدي. وُصف برائد المغامرات، وكرّس حياته لتخطي الحدود البشرية في الطيران الحر. رحيله المفاجئ خلّف حزنًا عميقًا في قلوب محبيه ومتابعيه حول العالم.