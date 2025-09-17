logo
”مداهمات واعتقالات“.. إسرائيل تتوغل مجددا في الداخل السوري
”مداهمات واعتقالات“.. إسرائيل تتوغل مجددا في الداخل السوري (فيديو إرم)

إرم نيوز
إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 أشخاص في ريف القنيطرة، جنوبي سوريا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية سورية بأن قوات إسرائيلية تتوغل في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل، وسط تحليق منخفض للمسيّرات.

وتكرر القوات الإسرائيلية الدخول إلى مناطق في جنوبي سوريا من وقت لآخر. تقوم خلالها بحملة اعتقالات.

في حين بدأت الولايات المتحدة منذ أشهر مساعي من أجل تقريب الجانبين، والدفع نحو إبرام اتفاق بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية بينهما.

