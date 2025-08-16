تهديد أم ترحيب؟ ترامب يطلق "الشبح" خلال استقبال بوتين (فيديو إرم)

بعد استقبال ترامب المهيب لبوتين.. شوهدت مقاتلات أمريكية من طراز (B-2) التي تعرف باسم "الشبح"، وهي طائرات حربية شديدة التطور.

وحلقت كذلك مقاتلات من طراز (F-35) الشبحية، في سماء ألاسكا، أثناء مرور موكب الرئيس الأمريكي والروسي في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الأمر في البداية كان طبيعياً، مصافحات حارة وابتسامات ودية على السجادة الحمراء، ورحلة بالليموزين، ثم النهاية كانت مفاجئة.

تحليق هذه المقاتلات فوق موقع استقبال الضيف الروسي كانت تحيةً تليق بأقرب حلفاء الولايات المتحدة. بل قُدّمت لزعيمٍ مُعادٍ شنّ أكبر حربٍ بريةٍ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ويُعتبر من أشدّ أعداء أمريكا إزعاجًا.

فهل حملت تلك المقاتلات رسالة تهديد للروس أم كانت فعلا بمثابة استعراض للترحيب بالضيف الاستثنائي؟