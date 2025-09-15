”إغراء وجمع معلومات".. كيف تسللت نساء الموساد إلى قلب طهران؟

لم تكن أصوات طائرة (F-16) ولا ضرب المفاعلات النووية وحدها ميدان معركة الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران.. بل كانت أياد نسائية تحيك خلف الستار، بنك أهداف على الأرض وتتكشف جدوى الضربات.

وكمرشد فاعل حولت مجموعة من نساء الموساد معلومات جمعت منذ أشهر سبقت ”ساعة الصفر“ إلى إحداثيات دقيقة، كما تصفها صحيفة "جيروزاليم بوست“، التي تؤكد تنفيذ عشرات من عميلات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي عمليات ميدانية داخل إيران خلال الضربات على الأرض.

وبوصفه ”محوريا“، لا يخفي مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي ديفيد برنياع إعجابه بالدور الذي أدته عميلات الموساد خلال الحرب واعتبره بالغ الأهمية في نجاح المهمة الإسرائيلية في إيران.

برنياع نفسه أدار عمليات متزامنة شملت مئات العملاء والعناصر المدارة من قبل الموساد داخل إيران، استهدفت منصات رادار وصواريخ باليستية، كما زوّدت الطائرات الإسرائيلية بمعلومات استخباراتية دقيقة.

واقعة انخراط نساء الموساد في حرب إيران الأخيرة لا يمكن اعتبارها سابقة في الاختراق الإسرائيلي. تستشهد صحيفة "جيروزاليم بوست“ بكتاب "أمازونات الموساد" الصادر عام 2021، الذي وصف مهام عميلات الموساد بأنها شملت الإغراء والتجسس على برنامج طهران النووي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية، لكن دورهن ازداد في 2025 مقارنة بالماضي.