يهودي متعصب.. محام بارع.. متخصّص في قضايا الإعلام والرياضة والترفيه.. أول يهودي في أسرة رئيس أو نائب رئيس للولايات المتّحدة.. الرجل الوحيد الذي سيحمل لقب "الرجل الأول" (في مقابل لقب: السيدة الأولى)، في تاريخ أمريكا حال فوز زوجته بالرئاسة، بعدما كان أول "رجل ثانٍ" في تاريخ البيت الأبيض، كونه زوج نائبة الرئيس.

فمن هو دوج إيمهوف "زوج الست" كاميلا هاريس؟

ولد دوج إيمهوف في 13 أكتوبر العام 1964 في نيويورك ونشأ في ماتاوان نيو جيرسي على يد والديه اليهوديين.

بعدها انتقل إلى لوس أنجلوس وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ولاية كاليفورنيا والدكتوراه في القانون من كلية جولد للحقوق بجامعة جنوب كاليفورنيا.

أثناء عمله بالمحاماة مَثَل إيمهوف شركات محلية ودولية كبيرة وبعض من أبرز الأفراد والمؤثرين في نزاعات معقدة تتعلق بالأعمال التجارية والعقارات والملكية الفكرية إلا أنه اختار تغيير مسيرته المهنية بمجرد انتخاب زوجته نائبًا للرئيس عام 2021 واختار الانتقال إلى التدريس حيث عمل كزميل متميز في معهد قانون التكنولوجيا والسياسة في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون.

في إطار دوره كالرجل الثاني للولايات المتحدة كونه زوج نائبة الرئيس هاريس سافر إيمهوف إلى 37 ولاية و14 دولة حيث تضمنت رحلاته مناقشات مع وزراء النوع الاجتماعي في اليابان وفرنسا بشأن المساواة في مكان العمل.

إيمهوف كان صريحًا بشأن أهمية الحد من معاداة السامية في الولايات المتحدة حيث عمل كجزء من فريق العمل الحزبي في مجلس النواب لمكافحة معاداة السامية.

هاريس وإيمهوف التقيا في موعد غرامي العام 2013 عندما كانت هاريس تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا واستمرت علاقتهما لمدة عام ثم تزوج الثنائي في 22 أغسطس 2014 في حفل أقيم في كاليفورنيا وعندما أصبحت زوجته نائبة للرئيس في عام 2021 صنع التاريخ باعتباره الرجل الوحيد الذي يحمل لقب الرجل الثاني في تاريخ الولايات المتحدة.