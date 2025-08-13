رجل ينجو بأعجوبة من أسد مفترس.. كيف انتهت المواجهة؟ (فيديو)

شهد رجل مواجهة نادرة مع أسد وجهًا لوجه في قرية باتابور بولاية غوجارات الهندية.

وتفاجأ الرجل الذي يعمل في مصنع أسمنت، بوجود الأسد على مسافة قريبة منه نحو الساعة العاشرة مساء؛ ما دفعه للتوقف فجأة وسط دهشة واضحة.

ولم يهاجم الأسد الرجل بل انسحب بسرعة نحو الغابة المجاورة، بينما هرب الرجل إلى داخل المصنع.

وأكد مالك المصنع أن المنطقة تقع بالقرب من غابة تعرف بتواجد الأسود، لكن مثل هذا اللقاء المباشر نادر الحدوث.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة، ووصفه كثير من المشاهدين بأنه مشهد كوميدي لا يُصدق.