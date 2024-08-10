الدبابات الألمانية في الأراضي الروسية، عنوان عريض لصحيفة بيلد الألمانية، جاءت بعده السطور المحملة بعبارات الفخر والثناء على مشاركة المدرعات الألمانية في التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية والتلميح إلى عودة الدبابات الألمانية إلى روسيا بعد أكثر من 80 عامًا؛ مما استدعى ردًا روسيًا عاجلا جاء على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف الذي قال "ردا على ذلك سنبذل قصارى جهدنا لكي تصل الدبابات الروسية الحديثة إلى ساحة الجمهورية في برلين".

مقال الصحيفة الألمانية الشهيرة وصف من قبل الروس بأنه "انتقامي" حيث ذكرت أيضا أن أوكرانيا استخدمت ما لا يقل عن 3 مركبات قتالية من طراز "ماردر" في الهجوم المباغت.

لكن وفي الوقت ذاته، فقد جعل المتابعين يقولون إن التاريخ يعيد نفسه، ففي عام 1943 شهدت منطقة كورسك أكبر معارك الدبابات في تاريخ الحروب قاطبة كما توصف، والتي دارت بين الجيش السوفيتي والنازيين آنذاك، حيث كُتب فيها النصر للقوات السوفياتية وهو ما توعد به الروس الألمان هذه المرة أيضًا.

وبالعودة إلى ما يدور اليوم على الأراضي الروسية، فقد أعلن مسؤولون أن روسيا فرضت إجراءات لمكافحة الإرهاب في 3 مناطق حدودية مع أوكرانيا، كما أكدت أن قواتها تتصدى للتوغل الذي تعوّل عليه أوكرانيا والغرب بأنه سيغير مسار الحرب.