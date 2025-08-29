"فضيحة القرن" لمانشستر يونايتد.. ماذا يحدث داخل أولد ترافورد؟ (فيديو إرم)

في ليلة ماطرة على ملعب صغير بعيد عن أضواء البريميرليغ، تلقى مانشستر يونايتد واحدة من أكثر الضربات المذلة في تاريخه الحديث بعدما أقصي من كأس الرابطة على يد فريق من الدرجة الرابعة هو غريمسبي تاون، في سيناريو لم يصدقه حتى أكثر المتشائمين من جماهير النادي وصف "بفضحية القرن".

الهزيمة لم تكن مجرد خروج من بطولة ثانوية، بل تحولت إلى رمز لانهيار مبكر وصورة مؤلمة للعملاق الإنجليزي وهو يفقد هيبته أمام جمهور هتف ساخرًا لمدربه روبن أموريم: "ستتم إقالتك في الصباح".

أموريم الذي وقف غارقًا في مياه الأمطار وفوضى خططه داخل الملعب، بدا وكأنه يحاول السيطرة على ما لم يعد بالإمكان السيطرة عليه، وقبل أن تظهر نبرة اليأس بوضوح في تصريحاته بعد المباراة حين قال:

"اللاعبون تكلموا بوضوح الليلة. يجب أن يحدث شيء ما، ولن يكون تغيير 22 لاعبًا مرة أخرى"، وهو ما أعطى انطباعًا أنه ربما يقرر الرحيل بنفسه قبل أن تتخذ الإدارة أي خطوة، ليزداد شعور الجماهير بالقلق تجاه مستقبل الفريق.

هذا القلق امتد إلى أروقة النادي، حيث لم يحضر الرئيس التنفيذي عمر برادة، بينما تابع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس الكارثة من المقصورة، في مشهد أكد الفجوة بين أحلام إعادة بناء يونايتد وواقع السقوط أمام خصم من الدرجة الرابعة. في الوقت نفسه، يظل القرار النهائي في يد المالك السير جيم راتكليف، الذي سبق وأبدى إعجابه بصراحة أموريم، لكنه الآن أمام خيار صعب بين الإبقاء على مشروع مترنح أو إنهاء تجربة لم تكتمل.

من جانب اللاعبين، لم يقدم الوافدون الجدد ما يشفع لهم، إذ أضاع برايان مبويمو ركلة الترجيح الحاسمة رغم تسجيله هدف العودة، وخرج باتريك دورجو ومانويل أوجارتي بين الشوطين بعد أداء ضعيف، بينما واصل الحارس أندريه أونانا تقديم مشاهد كارثية كلفت الفريق هدفين، مما عزز شعور الفوضى.

وفي ظل هذا المشهد الكئيب، أصبح مانشستر يونايتد مرة أخرى مادة للسخرية، لكن خلف الضحكات يتشكل سؤال أكبر وأهم: كيف يمكن للنادي استعادة هيبته؟ هل سيتمسك بمشروع أموريم على أمل أن تنقلب الأوضاع مع الوقت، أم يختار القطع السريع قبل أن يتعمق الجرح؟ وما هو مؤكد أن مواجهة الديربي ضد مانشستر سيتي منتصف سبتمبر قد تكون نقطة الفصل الحاسمة، إما لتكون بداية جديدة تعيد بعض الهيبة، أو نهاية مُبكرة لمدرب لم يجد الطريق وسط دوامة الفوضى.