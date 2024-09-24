نواة قوة الرضوان.. ما أسرار "الوحدة 800" لدى "حزب الله"؟

تصدرت الوحدة 800 التابعة لـميليشيا "حزب الله" عناوين الأخبار مؤخرًا بعد مقتل قائدها، أحمد محمد وهبي، خلال غارة إسرائيلية، وتعتبر هذه الوحدة من أبرز المكونات العسكرية للحزب، حيث تتخصص في عمليات التدريب والتخطيط الاستراتيجي.

القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن "الوحدة 800" تتمتع بتاريخ طويل ومعقد، حيث بدأت كـ "وحدة 121"، التي كانت تركز على القضاء على معارضي الحزب داخل لبنان، وقد شملت عملياتها شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

تعتبر "الوحدة 800" من أقدم الوحدات التي أسسها "حزب الله"، وقد تطورت من مجموعة صغيرة إلى "قوة الرضوان" التي تضم المئات من الأفراد، وتخضع لعمليات تدريب مكثفة، حيث تعمل على إنشاء معسكرات تدريب في العراق وسوريا واليمن.

تتألف الوحدة من وحدات فرعية متخصصة، منها.. "الوحدة 125" مسؤولة عن أمن العمليات في سوريا، وتعمل ضمن الدائرة الأمنية للأمين العام لميليشيا "حزب الله"، حسن نصر الله، و"الوحدة 2800" تتعامل مع الميليشيات في العراق وتقوم بتدريب العناصر على جبهة الجولان، و"الوحدة 3800" تتولى مسؤوليات في اليمن، وكان من أبرز قادتها علي طباطبهاي، الذي يُعتبر "مركز المعرفة في التدريب والتكتيكات القتالية".

مع تزايد العمليات الإسرائيلية ضد قادة "حزب الله"، كتصفية علي موسى دقدوق، يُتوقع أن تشهد "الوحدة 800" تغييرات قيادية ملحوظة، مما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب أولوياتها في المعارك القادمة.