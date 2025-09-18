"العين بالسن".. كيف أعادت معجزة طبية البصر لشاب أعمى؟ (فيديو إرم)

من ”الظلام إلى النور“ تنتقل حياة الفرنسي ديلان فاس في معجزة طبية فريدة أعادت له البصر بعد 12 عامًا.

قصة ديلان تعود إلى العام 2013، حين أصيب بمتلازمة تحمل اسم ”ليل“، وهي رد فعل تحسسي حاد هاجم جسده، نجا منها، آنذاك، لكنها تسبب بحروق لا رجعة فيها في عينيه، وفي لحظة استثنائية غيرت ”واقعه الأسود“ أخبره الأطباء أن هناك إمكانية لإجراء عملية قد تعيد إليه البصر.

وبالفعل مسك الشاب بخيط الأمل.. العملية اعتمدت على تقنية جراحية غير مسبوقة، حيث أعاد الفريق الطبي تكوين إحدى عينيه باستخدام جزء من جسمه نفسه والمتمثل بأحد أسنانه، تم استخراج الضرس، ثم تجويفه بدقة لتركيب عدسة شفافة تشبه عدسة النظارات.

التركيب الجديد بقي تحت جفن ديلان لمدة 3 أشهر، لينمو حوله نسيج دموي ويتم قبوله من قبل جسمه كجزء طبيعي، ثم أُجريت جراحة استمرت 8 ساعات، لزرع هذا الجهاز التعويضي مكان العين المحروقة.

ساعات قليلة حبست الأنفاس بعدها.. وقف ديلان أمام المرآة، يتأمل وجهه لأول مرة منذ طفولته، وكأنه شخص وُلد من جديد لكن بعمر 24 عامًا.