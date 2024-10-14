لتجنب وقوعه بيد الأوكرانيين.. روسيا تسقط سلاحاً "سرياً" لها

لتجنب وقوعها في أيدي الأوكرانيين..اضطرت القوات الروسية لإسقاط أحدث مسيراتها الهجومية في حادثة وصفتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأنها من أكبر الإحراجات التي واجهتها القوات الروسية

المسيرة الشبحية و تسمى "إس-70 أوخوتنيك-بي" والمعروفة بلقب "الصياد" مصممة لمرافقة طائرة مقاتلة من طراز سو- 57.

الصحيفة البريطانية تشير إلى أن المسيرة تعطلت في الشرق الأوكراني وربما بسبب التشويش الإلكتروني الأوكراني، ما تسبب في فقدان القوات الروسية السيطرة عليها فأسقطتها طائرة سو- 57 لمنع وقوعها في أيدي الأوكرانيين سليمة.

كما أن القوات الروسية أطلقت بعد فترة وجيزة صاروخ إسكندر على موقع التحطم لتدمير أي حطام متبق.

الصياد تُعد تحفة تكنولوجية فهي مصممة لتفادي الرادار وحمل الصواريخ والقنابل الثقيلة، مع قدرات متطورة علة التخفّي لا مثيل لها في أي جيش آخر، بالإضافة إلى وزنها الهائل الذي يصل إلى 20 طنا ومدى عملياتها البالغ 6000 كيلومتر ما يجعلها رائدة في مجال الطائرات المسيرة.