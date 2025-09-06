من استخراج الجن إلى الاعتقال.. نهاية "صياد الترند" في مصر (فيديو إرم)

في مشهد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل في مصر، انتشرت مقاطع فيديو لشاب يظهر داخل مبانٍ مهجورة مظلمة مدعياً أنه يقوم بـ"استخراج الجن" وممارسة أعمال سحر وشعوذة في محاولة لإبهار متابعيه.

الفيديوهات التي نُشرت عبر حساب على "إنستغرام" سرعان ما تحولت إلى حديث الساعة بين من صدّق الرواية ومن سخر منها واعتبرها مجرد وسيلة لاصطياد المشاهدات.

لكن وزارة الداخلية المصرية وضعت حداً لهذه الضجة بعد إعلانها ضبط صاحب المقاطع بالقاهرة، وأوضحت في بيان رسمي أنها عثرت بحوزته على أدوات تُستخدم في الدجل والشعوذة إضافة إلى هاتفين محمولين يحويان دلائل على نشاطه المشبوه ومحافظ إلكترونية بمبالغ مالية جناها من متابعيه.. وبمواجهته أقر المتهم بأنه كان يوهم الناس بقدرات خارقة فقط لزيادة أرباحه عبر المشاهدات لتتحول قصته من "مطارد للجن" إلى مجرد "صياد ترند".