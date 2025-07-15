ما دور ماهر الأسد في أحداث السويداء؟ (فيديو إرم)

ما الذي يفعله ماهر الأسد في السويداء؟.. في قلب الجنوب السوري حيث تشتعل النيران ظهر اسمٌ لم يكن في الحسبان ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وقائد "الفرقة الرابعة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف أن تشكيلا مسلحا يتبع لماهر الأسد شارك في معارك السويداء، بقيادة رجل يُعرف باسم فرحان المرسومي.. والمرسومي شخصية عشائرية نافذة في الشرق السوري، تربطه علاقات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وميليشيات عراقية، أبرزها الحشد الشعبي.

المرسومي ليس مجرد قائد ميداني بل كان "حلقة الوصل" بين نظام الأسد وطهران، ينسّق عمليات التهريب عبر الحدود من السلاح، إلى المخدرات والنفط، أي تجارة تُغذي النفوذ الإيراني وتُثبّت أقدامه في الشرق والجنوب.

من قيادة كتيبة "بني هاشم" إلى ترشّحه لانتخابات مجلس الشعب كواجهة للنفوذ الإيراني في عهد الأسد، كان المرسومي الأداة، وماهر الأسد هو الكفّ الذي يحركها.