معلومات استخبارية قادت إسرائيل إلى شن "الهجوم الاستباقي" على أهداف لميليشيا "حزب الله".. هذا ما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها إسرائيل أكدت أن هناك تحركات لميليشيا "حزب الله" على الأرض تؤشر إلى تنفيذ هجوم وشيك صوب إسرائيل ومن ثم صدر قرار "الكابينت" بتوجيه هجوم استباقي بغرض إزالة هذا الخطر.

هجوم "حزب الله" كان سيبدأ الساعة الخامسة من فجر الأحد وفق المعلومات التي وصلت تل أبيب وأنه كان سيشهد إطلاق قرابة 6 آلاف صاروخ صوب إسرائيل في غضون ساعة واحدة.

هذا العدد من الصواريخ التي كان "حزب الله" بصدد إطلاقها يفسر وفق رواية إسرائيل بيان الجيش الذي زعم أنه دمّر أعدادًا كبيرة من منصات الإطلاق في جنوب لبنان.

من خلال هذه المعلومات الاستخبارية فهمت الجهات الإسرائيلية التي حللتها أن طبيعة تحركات ميليشيا"حزب الله" تشير إلى أنها ستشن هجوما صاروخيا قبل أن تبدأ إرسال المسيرات.

هذا الأمر يفسر البيان الرسمي الذي طالب الإسرائيليين في شمال البلاد وفي الجولان البقاء قرب الملاجئ المحصنة حتى إشعار آخر.