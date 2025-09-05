"ملامح مرعبة".. التشوهات تكسو وجوه "المؤثرات" في 2050

نموذج رقمي يحمل ملامح مرعبة لـ"مؤثرة المستقبل" أثار ضجة عالمية بعدما كشف عن صورة صادمة لما قد تؤول إليه ملامح الفتيات بحلول عام 2050 إذا استمر هوس الشهرة والجمال الاصطناعي بالوتيرة نفسها.

النموذج، الذي أطلق عليه اسم "آفا"، أظهر وجهاً منهكاً وجسداً متعباً يظهر فيه انحناء واضح للظهر والرقبة من طول ساعات التصوير والانحناء أمام الكاميرات، إلى جانب الترهل في الجلد والالتهابات بفعل طبقات المكياج القاسية والإضاءة الاصطناعية القوية.

يضاف إلى ذلك شكل العيون المجهدة التي تعكس آثار السهر والتحديق المستمر في الشاشات والشَعر المترقق أو المتساقط نتيجة الإفراط في التصفيف والإكسسوارات، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

التقرير لم يكن مجرد تخيل، بل جرس إنذار يذكر بأن السعي وراء الكمال الرقمي قد يترك ندوباً حقيقية على الأجساد.

وفيما تستمر منصات التواصل في فرض مقاييس قاسية للجاذبية، يفتح هذا التقرير الباب لسؤال جوهري: هل ستكون مؤثرات 2050 رمزاً للجمال، أم دليلاً على ثمن باهظ دفعته أجيال كاملة بحثاً عن "إعجاب" عابر؟