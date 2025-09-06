مصر تسجل رقماً "مرعباً" في عمليات الولادة القيصرية (فيديو إرم)

مصر تتصدر قائمة أعلى دول العالم في معدلات الولادة القيصرية بنسبة 72%، بحسب ما أعلنت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان.

هذا الارتفاع غير المسبوق أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية، واستدعى تحركًا رسميًا عاجلًا من وزارة الصحة.

أخبار ذات علاقة بالصور .. تعرّف على أول عملية ولادة قيصرية في التاريخ

الوزارة أطلقت حزمة إجراءات جديدة للحد من العمليات القيصرية غير الضرورية، مستهدفة خفض النسبة إلى النصف بحلول نهاية 2025.

من بين الإجراءات: إلزام المستشفيات الخاصة بتقديم تقارير شهرية مفصّلة، وتحليل الحالات وفق نظام "روبسون" الطبي العالمي.

المعدل في مصر لا يتماشى مع التوصيات الدولية، التي تؤكد أن نسبة الولادات القيصرية يجب ألا تتجاوز 15%.

أخبار ذات علاقة نجاح ولادة قيصرية لـ5 توائم لمصرية مصابة بتسمم الحمل (صور)

ومع تزايد المخاطر الصحية المرتبطة بهذه العمليات، تسعى الحكومة إلى تعزيز ثقافة الولادة الطبيعية، خاصة ضمن المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتحسين صحة الأسرة المصرية.