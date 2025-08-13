ما كواليس القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين في آلاسكا؟

لم يكن اختيار المكان سهلاً، ولم تكن التحضيرات تقليدية..

بعيدًا عن عدسات الإعلام وجدول اللقاءات العلني، تدور في أروقة البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مشاورات ورسائل دبلوماسية متبادلة بصيغة شديدة الحساسية، للتمهيد للقاء من العيار الثقيل: دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وجهاً لوجه، في قلب ألاسكا.

واجه المسؤولون الأمريكيون تحديات مبكرة في اختيار موقع مناسب للقمة؛ بسبب ازدحام الفنادق وندرة الأماكن المؤمنة، ما دفع ببعض السكان النافذين لاقتراح منازلهم الخاصة كمقار بديلة، في عروض لم يتضح إن كانت وصلت للبيت الأبيض.

وبعد دراسة عدة مدن، استقر الخيار على قاعدة "إلمندورف–ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج، باعتبارها الموقع الوحيد القادر على تلبية المتطلبات الأمنية رغم محاولة البيت الأبيض تجنب صورة استضافة بوتين في منشأة عسكرية أمريكية.

وبينما يواصل الطرفان وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، أُجري اتصال بين وزيري الخارجية ماركو روبيو وسيرغي لافروف لمناقشة الترتيبات، لكن ما يثير الانتباه هو أن ترامب لا يتعامل مع اللقاء كقمة تقليدية؛ فلا جدول أعمال نهائي، ولا قائمة اتفاقيات جاهزة للتوقيع، بل إن ترامب وصفها بنفسه أنه يراها "جلسة استطلاع" تهدف لفهم نوايا الطرف الآخر عن قرب.

اللقاء، الذي سيعقد الجمعة، هو الأول من نوعه بين زعيمي البلدين منذ أكثر من أربع سنوات، ويحمل رمزية خاصة لكونه يُعقد في ألاسكا، الولاية الأقرب جغرافيًّا إلى روسيا، وفي توقيت يترقب فيه العالم ملامح العلاقة المقبلة بين واشنطن وموسكو.