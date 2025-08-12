غزو قناديل البحر يشلّ أكبر محطة نووية في فرنسا (فيديو إرم)

وجدت واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية نفسها أمام خصم غير مألوف.. أسراب هائلة من قناديل البحر تسببت في شلل محطة "غرافلين" الفرنسية شمال البلاد و التي تزود الكهرباء لـ5 ملايين منزل.

وفقاً لصحيفة "الغارديان" فقد اجتاحت القناديل أنظمة سحب مياه التبريد فانسدت الفلاتر وتوقف 3 مفاعلات تلقائياً ثم أُغلق الرابع لاحقاً بينما كان المفاعلان الآخران متوقفين أصلاً للصيانة.

ورغم طمأنة شركة الطاقة الفرنسية الحكومية "EDF"بعدم وجود خطر على سلامة المنشأة أو البيئة فإن المشهد أثار دهشة واسعة خاصة أن بحر الشمال معروف بزيادة أعداد القناديل صيفاً مع ارتفاع الحرارة.. ولا يُعد هذا الحادث الأول من نوعه عالمياً فقد عطلت القناديل محطات في اسكتلندا و السويد و اليابان وحتى الفلبين.

الظاهرة دفعت باحثين في جامعة بريستول لتطوير نظام إنذار مبكر يرصد حركة القناديل قبل وصولها للمحطات في محاولة لتجنب مشاهد الإغلاق المفاجئ التي تذكر بأن الطبيعة قادرة دائماً على مفاجأة التكنولوجيا.