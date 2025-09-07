قصة حب "كهربائية".. قطَع التيار عن قرية لأن هاتف حبيبته مشغول

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار الكثير من الجدل والضحك في آنٍ واحد.

شاب هندي يتسلّق عمود كهرباء شاهقًا، ممسكًا بكماشة، ويتنقّل بين الأسلاك.

أمّا الرواية المتداولة؟

فقيل إنه قطع التيار الكهربائي عن قريته؛ لأن خط هاتف حبيبته كان مشغولًا.

تعليقات المشاهدين انقسمت بين الضحك والدهشة، واعتبره البعض نموذجًا حيًّا على أن الحب قد يقود إلى الجنون.

لكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا.

الشاب الظاهر في الفيديو يُدعى "أنور"، وكان يؤدي عمله المعتاد في صيانة خطوط الكهرباء، في قرية "نيكاشي" بولاية آسام شمال شرقي الهند.

صديقه، صاحب قناة "Technical Work"، أوضح أن الفيديو صُوّر في شهر يونيو،وأن القصة التي رافقته لا تمتّ للواقع بصلة.

وأضاف ساخرًا: "كنا نصلّح الكهرباء… وفجأة تحوّلنا إلى أبطال قصة حب!".