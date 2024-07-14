بعد صمت طويل.. هل أحرجت ميلانيا ترامب للتعليق على محاولة اغتيال زوجها؟

محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا تتصدّر المشهد الأمريكي والعالمي، وبينما تفاعل أبناؤه بشكل فوري على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت الأنظار تترقب ظهور السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، لكنها اختفت عن المشهد، ولم تعلق على الحادثة حتى ظهرت أخيراً بعد أكثر من 17 ساعة على وقوع الحادثة ..

الأبناء تضامنوا مباشرة مع والدهم .. دونالد ترامب جونيور نشر صورة لوالده وهو يرفع قبضته ووجهه ملطخ بالدماء، محاطًا بأفراد الخدمة السرية، وعلم أمريكا في الخلفية، وعلق قائلاً: "لن يتوقف أبدًا عن القتال لإنقاذ أمريكا" .. وإيريك ترامب نشر نفس الصورة وعلق قائلاً: "هذا هو المقاتل الذي تحتاجه أمريكا".. من جانبها غردت تيفاني ترامب قائلة: "أقدر بشدة هذا التدفق من الحب والدعم لوالدي أشكر الله على إبقاء والدي على قيد الحياة".

في الوقت نفسه، علقت إيفانكا ترامب الغائبة عن الأنظار منذ مدة على محاولة الاغتيال عبر منصة "إكس" معبرة عن شكرها للمحبين والمصلين من أجل والدها، ومن أجل الضحايا الآخرين لأعمال العنف التي وقعت في بتلر.

اللافت للنظر أن ميلانيا ترامب وابنها بارون لم يكونا حاضرين في التجمع الانتخابي.. وقد أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ميلانيا وبارون لم يكونا حاضرين في الحدث.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من تقديم ترامب ابنه بارون بفخر للجماهير في تجمع سياسي في فلوريدا.. فيما يُتوقع أن تحضر ميلانيا المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث سيقبل ترامب رسميًا ترشيح حزبه.

كما أشار خبراء إلى أن ميلانيا تقضي معظم وقتها في فلوريدا أو في نيويورك حيث يدرس بارون في جامعة نيويورك بعد تخرجه من المدرسة الثانوية مؤخرًا.

يقول متابعون إن ميلانيا وضعت في موقف محرج لعدم تواجدها أو تضامنها مع زوجها ..لتخرج ببيان تصف المنفّذ "بالوحش" بعد مضي أكثر من 17 ساعة على الحادثة.

بينما يبقى السؤال: أين كانت ميلانيا ترامب عندما كان زوجها ملطخًا بالدماء على المسرح؟.