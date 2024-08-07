تجربته أذهلت العالم، البروفيسور محمد يونس اقتصادي ومصرفي استثنائي درس الفقر وحاربه وانتصر عليه في مسقط رأسه بنغلادش وتمدد بإنجازاته في الكثير من بقاع العالم.

كل الأنظار تتجه إليه ليكون منقذ بلاده في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بنغلادش بعد تنحي الشيخة حسينة واجد. فماذا نعرف عن تجربة محمد يونس محبوب الفقراء حول العالم؟

ولد يونس في بنغلاديش عام 1940 في إحدى قرى مدينة شيتاغونغ وشهد منذ صغره معاناة الفقراء، التحق بجامعة داكا لدراسة الاقتصاد وتخرج منها عام 1961 وعين محاضرا في كلية شيتاغونغ في نفس العام، حصل عام 1965 على منحة لدراسة الدكتوراه في أمريكا.

عاد إلى بنغلاديش عام 1972 وعُين بلجنة التخطيط في الحكومة لكنه وجدها وظيفة مملة فاستقال منها للانضمام إلى جامعة شيتاغونغ رئيسا لقسم الاقتصاد .. تعرضت بلاده لمجاعة صعبة عام 1974 تسببت في موت مليون ونصف مليون إنسان بنغالي.

كانت تلك الأحداث سببا في إحداث صدمة كبيرة في حياته العملية والعلمية، إذ رأى أنه يتعين عليه فعل شيء لمساعدة الفقراء في بلاده، وألا يبقى علمه ونظرياته الاقتصادية حبيسة جدران الجامعة.

إذ رأى أن الفقر يتسبب في حرمان صاحبه من كل قيمة إنسانية نبيلة، ولذلك فإن توفير قروض ولو صغيرة جدا تعد حقا من حقوق الإنسان ووسيلة فعالة لمواجهة الفقر والخروج من دائرته.

حاول يونس إقناع البنك المركزي والبنوك التجارية بوضع نظام لإقراض الفقراء بدون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض فقرر أن يغير قواعد اللعبة.

في عام 1976 بدأ يونس بتقديم قروض صغيرة لنساء في إحدى قرى بنغلاديش، معتمداً على الثقة المتبادلة بدلاً من الضمانات نجحت التجربة، وتطورت مع الوقت حتى أسس بنك غرامين أو بنك الفقراء عام 1983.

مبادئ البنك ترتكز على تقديم قروض صغيرة جداً للفقراء خاصة النساء لمساعدتهن على بدء مشاريع صغيرة دون ضمانات مادية.

وفر البنك التدريب للمقترضين لمساعدتهم على إدارة أموالهم ومشاريعهم البسيطة .. لاحقاً احتوى البنك آلاف المتسولين بقروضه والذين التزموا بسداد قروضهم بطريقة صدمت الجميع.

حقق بنك غرامين نجاحاً باهراً وانتشرت فكرته في العديد من الدول.. تجاوزت أنشطة بنك غرامين تقديم القروض، لتشمل مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة كما أسس يونس العديد من المؤسسات والشركات التابعة للبنك بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

حصل يونس على جائزة نوبل للسلام عام 2006 تقديراً لجهوده في مكافحة الفقر، وحصل على جوائز دولية وأوسمة ودرجات للدكتوراه الفخرية وصلت إلى 50 درجة دكتوراه من جامعات في 20 بلدا إضافة إلى 113 جائزة عالمية من 26 دولة مختلفة، وألف مجموعة من الكتب وشارك في تأليف مجموعة أخرى مع مؤلفين وخبراء.

ترك رئاسة بنك الفقراء عام 2011 بطلب من البنك المركزي لتجاوزه سن التقاعد (60 عاما) .. فهل يعود البروفيسور محمد يونس إلى الواجهة مجدداً لكن هذه المرة من بوابة السياسة.