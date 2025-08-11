"حكاية قرية الموت".. مئات النساء قتلن أزواجهن بالسم (فيديو إرم)

في قرية صغيرة نائية بالمجر، وقعت واحدة من أغرب وأخطر قصص القتل الجماعي في التاريخ.. قرية الموت حيث لم تكن الأسلحة أو الحروب هي التي تُنهي حياة الرجال بل السم بيد النساء.

بين عامي 1911 و1929، كانت نساء ناغيريف وتيزازوغ يضعن حدًا لمعاناتهن الطويلة من الضرب والقهر والاعتداء باستخدام سم الزرنيخ الذي صنعته قابلة القرية "العمة سوزسي".

لم تكن هذه مجرد جرائم فردية، بل شبكة معقدة من القتل، امتدت عبر عشرات الأسر، حيث سقط مئات الرجال في صمت تحت أطباق الطعام وكؤوس النبيذ.

الأمر بدأ مع روزاليا، امرأة عانت من عنف زوجها السكير، فقررت أن تنتقم بيديها.. لم تكن وحدها فقد انضمت إليها نساء أخريات، وبهذا السم المميت، تحولت القرية إلى مقبرة كبيرة.

رغم محاولات السلطات استمرت الجرائم لعقود، حتى تحولت إلى قضية هزت المنطقة بأكملها، وأدت إلى محاكمات قاسية وإعدامات.

العدد الرسمي للقتلى تجاوز 100 شخص، إلا أن تقديرات الشرطة تشير إلى أن العدد الحقيقي للضحايا الذين تعرضوا للتسمم قد يصل إلى 300 شخص.