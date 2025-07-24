"حفل الشياطين" يعود إلى مصر ويفجر الغضب.. ما القصة؟ (فيديو إرم)

حفل "الشياطين" يعود إلى مصر ليس في رواية خيالية، بل في قلب الواقع وتحديدا عند سفح الأهرامات.. فما القصة؟

دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، تطالب بمنع حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، المقرر إقامته منتصف أكتوبر عند سفح الأهرامات.

السبب ليس مجرد اختلاف فني، بل اتهامات خطيرة. طقوس شيطانية، ورموز ماسونية، وإساءة للهوية الثقافية المصرية.

الدعوى، التي رُفعت ضد وزيري الثقافة والسياحة ومحافظ الجيزة، اعتبرت الحفل تهديدا صارخا للقيم والأخلاق، وتشويها متعمدا لصورة مصر التاريخية.

المفاجأة أن هذه ليست المرة الأولى، فقد أُلغي لسكوت حفل مماثل العام الماضي، بعد ضجة واسعة حول محتوى عروضه ودعمه لحركات تعتبر الأهرامات ملكا لغير المصريين.

الواقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل.. البعض يراه تطاولا على ثوابت الأمة، وآخرون يعتبرونه انفتاحا فنيا مشروعا.