من "بابا عمرو" إلى دمشق.. 11 عاما من البحث عن أهل آية

لم تنتهِ مأساة آية مع سقوط نظام بشار الأسد في الـ8 من ديسمبر 2024، بل بدأت معها رحلة بحث مؤلمة عن عائلتها التي فقدتها عام 2014 في حي بابا عمرو بحمص، حين كانت في السابعة من عمرها.

وعُثر على الطفلة تائهة في شوارع دمشق، في خضم موجات نزوح ضخمة نتيجة القصف والاشتباكات العنيفة، ثم تولّت سيدة دمشقية رعايتها منذ ذلك الحين، حتى بلغت آية الثامنة عشرة من عمرها، دون أي خبر عن مصير أهلها.

السيدة التي ربتها تقول: "دوّنت كل ما ذكرته آية أملًا في الوصول إلى أهلها لكن دون جدوى"، آية تتذكر منزل عائلتها قرب ملعب ترابي ودكان صغير، وبعض الأسماء، ميادة، عبد الله، آل جنيد، لكنها لا تعرف أكثر.

الجهود مستمرة على مواقع التواصل ولجان الأحياء في حمص لجمع أي خيوط قد تقود إلى أهلها، بينما الحرب خلفت أكثر من 7 ملايين نازح داخليًّا، ولا يزال مصير نحو 130 ألف مفقود مجهولًا، من بينهم نساء وأطفال، في مأساة لم تنتهِ بعد.