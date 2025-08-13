مراهقون يزهقون روح رجل أمام أعين المصطافين على الشاطئ (فيديو إرم)

تحوّل يوم صيفي على شاطئ جزيرة شيبي بمقاطعة كنت البريطانية إلى مشهد دموي صادم.. رجل في الأربعينيات من عمره لفظ أنفاسه الأخيرة على الرمال بعد أن انهالت عليه الحجارة والصخور في اعتداء وحشي أمام أعين المصطافين المصدومين.

صحيفة "ذا صن" قالت إن بلاغاً عاجلاً استنفر الشرطة والإسعاف، لكن الجراح البالغة في رأس الضحية كانت قاتلة، وأُعلنت وفاته في الحال.. لم يطل الأمر حتى تحوّل الاشتباه إلى صدمة أكبر فالجناة 3 مراهقين، هم فتاة (16 عاماً)، و فتيان (14 و15 عاماً)، اعتُقلوا داخل صالة ألعاب ترفيهية قريبة.

الشرطة سارعت لتطويق مسرح الجريمة خلف الشاطئ، واستعانت بالكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة، والبحث عن أدلة، فيما يروي الشهود للصحيفة تفاصيل اللحظات الأخيرة التي خيَّم عليها الذعر في مشهد مأساوي ترك سكان الجزيرة والسياح في حالة ذهول.