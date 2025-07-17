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"مفاجأة صادمة".. أب يخطف عروس ابنه ويتزوجها
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"مفاجأة صادمة".. أب يخطف عروس ابنه ويتزوجها (فيديو إرم)

صدام مقدادي
صدام مقدادي
17 يوليو 2025، 2:22 ص

هل سمعت يوما عن أب خطف عروس ابنه؟.. في قرية صغيرة شمال الهند، تحوّلت فرحة العرس إلى فضيحة لا تُصدق.

شاكيل، أب لستة أولاد، يبلغ من العمر 55 عاما كان يُصرّ على تزويج ابنه المراهق البالغ 17 عاما من فتاة تُدعى شبانة، رغم اعتراض الأم ورفضها الشديد.

الأب لم يكن يُحضّر للزفاف بل كان ينسج قصة حُب سرية مع خطيبة ابنه.. زياراته المتكررة للمنزل كانت مجرد تمهيد للخيانة، ورسائل غرامية، ولقاءات مشبوهة، حتى الزوجة بدأت تشك، وحين واجهته، رد عليها بالضرب والإهانات.

الصاعقة ان الأب اختفى ومعه الفتاة، ومجوهرات العائلة، ومدخرات تفوق 200 ألف روبية ثم اتصل من دلهي ليُعلن أنه تزوّج خطيبة ابنه وسط صدمة زوجته الأولى والعائلة.

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