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أجر نجوى كرم بـ "قرطاج" يثير الجدل في تونس.. كم يبلغ؟ (فيديو إرم)

صدام مقدادي
صدام مقدادي
15 يوليو 2025، 5:15 ص

أثار الحديث عن تقاضي الفنانة اللبنانية نجوى كرم مبلغ 120 ألف دولار مقابل مشاركتها في مهرجان قرطاج الدولي جدلا في تونس.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الرقم بوصفه "مبالغا فيه" و"صادما"، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية ومحدودية ميزانية المهرجان.

 ورأى منتقدون أن مهرجان قرطاج لطالما عُرف بعراقته الثقافية لا بالأجور الفلكية، أما إدارة المهرجان فقد نفت الأنباء المتداولة، مؤكدة التزامها بالسرية المهنية في تفاصيل التعاقدات مع الفنانين، دون الكشف عن أي أرقام رسمية.

ومن المقرر أن تحيي نجوى كرم حفلتها يوم 9 أغسطس المقبل.

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