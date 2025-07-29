بالخطأ.. إطلاق سراح مجرم خطير في أمريكا

سجين خطير طليق في الشوارع.. في ولاية لويزيانا الأمريكية أطلقت السلطات سراح مجرم يحمل قائمة من التهم الثقيلة.. عن طريق الخطأ.

اسمه خليل براين، يواجه تُهمًا تبدأ بالاعتداء المسلح، ولا تنتهي بتعريض حياة الأطفال للخطر، ومع ذلك خرج من بوابة سجن أورليانز وكأن شيئًا لم يكن.

السبب.. خطأ إداري بسبب تشابه الأسماء.. الشرطة اعترفت، والعمدة اعتذرت، لكن خليل لا يزال حُرًّا طليقًا، وسط مطالبات بالقاء القبض عليه.

المدعي العام وصف الحادثة بأنها صادمة، ومثيرة للقلق، وفضيحة تُهدد أمن المجتمع، خصوصًا أنها تأتي بعد أقل من 10 أسابيع على هروب جماعي من السجن ذاته.