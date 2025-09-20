من رهبة المعابد إلى الملوخية.. رحلة ساحرة لملك إسبانيا في مصر (فيديو إرم)

اختتم الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، زيارتهما إلى مدينة الأقصر، حيث شملت الجولة عددًا من المواقع الأثرية والتاريخية البارزة.

وزار العاهل الإسباني وزوجته معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت، كما تفقدا أعمال البعثات الأثرية الإسبانية في معبد تحتمس الثالث، إضافة إلى مقبرة "جيحوتي" في منطقة "ذراع أبو النجا". كما شملت الجولة زيارة عدد من المقابر في وادي الملوك.

وخلال الزيارة، أعرب الملك فيليبي السادس عن إعجابه بالمطبخ المصري، مشيرًا إلى تفضيله أطباق الملوخية والبامية والمشويات والأرز والسلطات الشعبية.

وفي ختام الزيارة، افتتح الملك والملكة مشروع الإضاءة الليلية بمعبد حتشبسوت، الذي نفذته شركات إسبانية، فقد حوّلت الإضاءة الجديدة المعبد إلى مشهد ليلي وصفه الحضور بالساحر والفريد.