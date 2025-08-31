مشهد جنوني لرجل "قطع لسانه" بساطور وانتهى برصاص الشرطة

في مشهد درامي صادم انتهت حياة رجل يُدعى غوربريت سينغ يبلغ من العمر (35 عامًا) برصاص الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس، بعد أن أثار الذعر في شارع مكتظ وسط المدينة، ووفقًا لشبكة "abc7" بدأت الواقعة عندما أوقف سينغ سيارته في منتصف تقاطع وبدأ يلوح بساطور ضخم مهددًا المارة.

اللقطات المروعة التي نشرتها الشرطة أظهرت سينغ وهو يقطع لسانه بالساطور في تصرف لا يمكن تفسيره.. ورغم أوامر الشرطة المتكررة بإلقاء السلاح لم يمتثل، بل قاد سيارته بتهور واصطدم بإحدى سيارات الشرطة.

وعندما توقف، اندفع سينغ نحو الضباط حاملًا الساطور، ما دفعهم لفتح النار عليه.. نُقل الرجل إلى المستشفى حيث فارق الحياة لاحقًا.. فيما عُثر في مكان الحادث على الساطور الذي يبلغ طوله حوالي 60 سم.. ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث الذي هزّ مواقع التواصل الاجتماعي.