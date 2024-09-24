"قصف البقاع بعنف".. هل يمهد لاجتياح إسرائيلي بري من الجولان؟

الأيام الأخيرة شهدت تكثيفا للضربات الجوية الإسرائيلية على منطقة البقاع اللبناني، مما يثير تساؤلات حول احتمالية تحضير إسرائيل لاجتياح بري انطلاقًا من مرتفعات الجولان.

الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع في البقاع يُعتقد أنها مخابئ استراتيجية لحزب الله.. وبحسب تقارير عسكرية إسرائيلية، تتواجد في هذه المنطقة تحصينات عسكرية وأنفاق يستخدمها الحزب لتخزين الأسلحة وإطلاق الصواريخ.

هذا التصعيد يُنظر إليه على أنه جزء من إستراتيجية إسرائيلية أوسع لإضعاف بنية حزب الله العسكرية وخاصة في المناطق القريبة من الحدود السورية، وهذه الضربات قد تكون خطوة تمهيدية لأي عملية برية محتملة.

البقاع يشكل نقطة استراتيجية في عمليات حزب الله، سواء بسبب تضاريسه الوعرة أو لقربه من خطوط الإمداد مع سوريا.. أما مرتفعات الجولان فتتيح لإسرائيل ميزة عسكرية كبيرة، حيث يمكنها مراقبة التحركات في جنوب لبنان وشن عمليات برية بسرعة.

بعض المحللين يشيرون إلى أن خيار الاجتياح البري قد يواجه صعوبات كبيرة نظرا للتضاريس الوعرة والمعقدة في البقاع، والتي قد تكلف إسرائيل الكثير من الجنود والخسائر. فالمنطقة تتسم بجبالها الوعرة والأنفاق التي يُستخدم فيها كغطاء، مما يجعل أي عملية برية محفوفة بالمخاطر والتحديات.

التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى أن هدف إسرائيل هو تحجيم قدرات حزب الله وتقليص أي تهديد على حدودها، من جانبه يؤكد حزب الله جاهزيته للتصدي لأي اجتياح بري، مما يجعل الموقف مفتوحًا على سيناريوهات متعددة.

مع استمرار التصعيد، يبقى السؤال الأكبر.. هل ستغامر إسرائيل باجتياح بري واسع النطاق قد يكلفها الكثير أم أنها ستكتفي بالضربات الجوية؟