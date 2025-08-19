هل منحت سوريا الجنسية للمقاتلين الأجانب؟ (فيديو إرم)

هل منحت سوريا الجنسية للمقاتلين الأجانب؟.. سؤال أثار جدلًا بعد تقارير تحدثت عن التماسات قدّمها مقاتلون غير سوريين للحصول على الهوية السورية.

وزارة الداخلية السورية نفت الأمر جملة وتفصيلًا في تصريح خاص لـ "إرم نيوز".. مدير العلاقات العامة، مصطفى أبو أحمد، وصف الحديث عن التجنيس بأنه "كذب وافتراء"، فيما أوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن منح الجنسية لا يتم إلا عبر مرسوم رئاسي أو قرار من مجلس الشعب، لتكون وزارة الداخلية مجرد جهة تنفيذية.

لكن تقارير أخرى، بينها ما نشرته وكالة رويترز، تحدثت عن رسالة قُدمت لوزارة الداخلية تطالب بمنح المقاتلين الجنسية لتأمين الاستقرار والسفر وتملك الأراضي، ومن بين الموقعين على الالتماس، الأمريكي بلال عبد الكريم، الذي يقيم في سوريا منذ أكثر من عقد.



بعضهم يرى أن منحهم الجنسية قد يثير نفور السوريين والدول الأجنبية، خصوصًا أن بعضهم فقد جنسيته الأصلية ويعتبره بعضهم متطرفًا.

مصادر تحدثت لـ "إرم نيوز" أشارت إلى أن عمليات تجنيس تجري فعلًا، ولكن بطرق ملتوية، بينها اقتراح منح هويات بأسماء مقاتلين قُتلوا خلال الحرب، وهو ما اعتبره بعض الأجانب إهانة، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات محدودة تتم منذ نحو شهرين.

الكاتب السوري مازن بلال يرى أن القضية أخطر من مجرد "جنسية"، فهي تحمل بعدًا سياسيًا ورمزيًا، إذ يسعى المقاتلون للتحول من "غرباء" إلى "مواطنين"، بينما يرى السوريون في الأمر تهديدًا لهويتهم.

قد يكون الجدل حول تجنيس المقاتلين الأجانب انعكاسًا لمعضلة أوسع تتجاوز حدود القانون والإجراءات الرسمية، فالقضية تلامس جوهر مفهوم المواطنة في سوريا ما بعد الحرب، وتطرح أسئلة جوهرية حول الهوية والانتماء.. فمن جهة ترى السلطة أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تفتح بابًا لتشكيك داخلي وخارجي بشرعيتها، ومن جهة أخرى يمثل المقاتلون الأجانب ورقة ضغط واقعية بحكم وجودهم الطويل على الأرض وتشابك علاقاتهم الاجتماعية والأمنية.

هكذا يبقى الملف مفتوحًا.. بين النفي الرسمي والروايات المتضاربة.. هل تتحول الجنسية السورية إلى ورقة ولاء سياسي، أم تبقى عقدًا مدنيًا لا يُمس؟