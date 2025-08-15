نعيم قاسم: لن نسلم سلاحنا مع استمرار هجمات إسرائيل

النميمة تنقذ زواجك
العلم يُبرّئ "النميمة".. طريق جديد للسعادة الزوجية

توفيق الناصري
توفيق الناصري
15 أغسطس 2025، 6:14 ص

من كان يظن أن النميمة قد تنقذ الزواج؟
هذا ما كشفته دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا – ريفرسايد، خلُصت إلى أن الأزواج الذين يتبادلون الحديث اليومي عن أشخاص غائبين يشعرون بترابط عاطفي أقوى من غيرهم.

البحث الذي راقب تفاعلات 76 زوجاً في حياتهم اليومية، أظهر أن الحديث عن الآخرين – حتى إن تضمن انتقادات – ليس سلوكاً هداماً كما يُعتقد، بل يُشكل نوعاً من "التحالف العاطفي" بين الزوجين، ويعزز الشعور بأنهما في جبهة واحدة.

الأحاديث العابرة عن الآخرين بعد حفلة، أو مواقف العمل، أصبحت مؤشرًا على جودة العلاقة، أكثر من الخطط الأسبوعية أو الأحاديث الروتينية.

بعيداً عن النظرة السلبية، النميمة في هذا السياق تُمثّل جسراً للتقارب، لا هدمًا للثقة.

 

