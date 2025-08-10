نظريات المؤامرة تلاحقه.. لماذا يغطي دي كابريو وجهه؟ (فيديو إرم)

يتوارى خلف الأقنعة تارة وتحت القبعات تارة أخرى، وكأن شيئًا لا يريد للعالم أن يراه…

النجم العالمي ليوناردو دي كابريو يُشعل الجدل مجددا بعد ظهوره الأخير في حفل زفاف جيف بيزوس، حيث ظهر وهو يُخفي وجهه بطريقة لافتة؛ ما أثار سيلا من التكهنات.

صور النجم البالغ من العمر 50 عاما، وهو يضع قبعة بيسبول تُغطي وجهه بالكامل، دفعت البعض للتساؤل: "هل هذا هو دي كابريو فعلًا؟".

نظريات بدأت تتصاعد: هل هو بديل؟ أم عملية تجميل فاشلة؟ أم زراعة شعر سرية؟

لكن آخرين رجّحوا أن كل ما يفعله النجم هو محاولة لحماية خصوصيته، خاصة بعد الانتقادات التي طالته بسبب مشاركته في زفاف فخم لا يتماشى مع مواقفه البيئية.